陸軍6日發生空彈殼掉落路面事件，當時陸軍第八軍團所轄步兵117旅1.75噸小貨車執行空彈殼報繳勤務，沒想到竟在行經高雄市區路途上掉出1箱空彈殼，裡面共1117發彈殼，遭到民眾拾獲至派出所。7日事件爆出後，軍方的聲明既未交代掉落細節，發言人、新聞聯絡人更直接神隱，電話訊息都不回應，整起彈殼掉落事件讓民眾大罵「軍紀有夠渙散」！

高雄市陸軍第八軍團6日在執行空彈殼報繳勤務時，行經三民區九如一路與澄清路口時，1箱裝有1117發空彈殼的箱子竟直接掉落路面，而軍方人員也未察覺，直到民眾拾獲後，交往派出所處理。

八軍團彈殼掉落事件曝光後，民眾痛批「軍紀渙散」，連裝載的彈殼都可以掉落，是否哪天就能在路上撿到槍？而彈殼為何掉落的細節至今軍方仍未說明，究竟是否因運送過程未依照規定、是否有人為疏失均不得而知。

本報記者第一時間打電話聯繫負責對媒體發言的八軍團政戰主任，多次電話不接，許多詳細細節不得而知，之後還是連繫上八軍團的新聞聯絡人，才取得簡短的回應內容。

而據了解，由於八軍團聯絡管道搞神隱，導致各家媒體都找上警方詢問細節，讓高市警方相當無奈；軍團內部作業出錯的消息至今仍相當含糊，八軍團更是等到各家媒體報導完後才統一發出簡短聲明，危機處理顯得非常混亂。