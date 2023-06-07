慈湖生態環境豐富，為金門鳥類的重要棲地，藉由保育推廣活動培養學員保護慈湖的動機和意願。(圖／金管處提供)

學員們以望遠鏡觀察當日出現的鳥類，搭配鳥類圖卡與講師解說學習辨識鳥類之方法。(圖／金管處提供)

學員進行慈湖水生生物觀察，以過篩法採集螺貝類，搭配圖卡與解說，現場辨識水生生物。(圖／金管處提供)

金門國家公園管理處為推廣生態環境教育，昨(6)日下午結合古寧國小師生辦理「慈湖濕地生態推廣活動」，邀請該校高年級學生，透過導覽解說帶領小學員們實地走訪慈湖濕地，了解棲地類型、認識鳥類、水生生物及湖邊周圍環境，從小扎根生態保育觀念。

金管處指出，這次舉辦的「慈湖濕地生態推廣活動」分為四個部分，首先以鳥類課程為開場，以望遠鏡觀察當日出現的鳥類，並搭配鳥類圖卡與講師解說，學習現場辨識鳥類之方法，現場可觀察到慈湖常見鳥類如高蹺鴴、灰頭鷦鶯等。

第二部分為水生生物調查，實際帶領學員進行慈湖水生生物觀察，以過篩法採集螺貝類，搭配圖卡、講師解說，現場辨識水生生物，學生可辨識出燒酒海蜷、栓海蜷、菲律賓簾蛤等螺貝類。

第三部分為水質調查，透過實際操作檢測，了解水質參數如水溫、溶氧量、酸鹼值、鹽度及濁度等，與生物生存之關聯性。最後第四部分，以食物網整合課程，提升學員對於慈湖之保育概念。

金管處表示，慈湖生態環境豐富，為金門鳥類的重要棲地，藉由本次推廣活動宣導慈湖生態的重要性，以期培養學員保護慈湖的動機和意願，未來也會開放一般大眾參加活動。

古寧國小校長黃芸芸也提到，該校近年來積極結合周邊環境資源辦理體驗教學活動，本次活動為戶外學習與自然體驗，讓參加學員認識慈湖環境保育與生物多樣性。