台塑5月合併營收163.56億元，月成長1%、年減少34.2%。台塑表示，5月營收相較4月小幅成長，主要是因銷售量差增加9.7億元，由於PVC及PE價格跌幅已深，印度及東南亞客戶增加採購量，因此，5月PVC及PE銷售量合計比4月增加3.1萬噸。另外，配合AE客戶船期安排，原4月歐洲訂單延至5月交運，因此，5月AE銷售量比4月增加0.4萬噸。

南亞5月合併營收225.9億元，月成長5.8%、年減少31.3%。南亞表示，5月營收回溫，主要是因為化工產品因EG與副產品外售量增加，聚酯產品因瓶用粒旺季需求帶動訂單成長，再加上硬布、膠皮、建材等塑膠產品銷售增溫，使得南亞5月營收在台灣、大陸、美國皆有成長。

台化5月合併營收245.06億元，月減少3.9%、年減少29.8%。台化表示，5月營收減少主要是因為ARO-3廠、SM-3廠及PTA-1廠安排定檢，PX、SM、PTA產銷量減少，及萃餘油回售台塑化減少，合計影響43.4億元；PS、ABS、PP、耐隆絲及R棉產銷調節或汰弱留強，銷售減少12.7億元。

台塑化5月合併營收575.22億元，月增加19.7%、年減少32.7%。台塑化5月原油煉製量1503.6萬桶，比4月增加377.3桶，主要是因為第二套常壓蒸餾裝置與相關單元之定檢於4月下旬結束所致，另外，受外銷油品船期影響，5月產品總銷售量1693.8萬桶，比4月增加505.1萬桶。售價方面，5月產品平均售價比4月減少7.8美元/桶，主要是因5月杜拜原油均價比4月下跌8.5美元/桶所致。