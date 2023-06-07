台北醫學大學質子中心近期完成一起罕見的兒童腫瘤「非典型畸胎橫紋肌樣瘤(ATRT)」治療，同時打破傳統放射治療年齡限制。

北醫大台北癌症中心兒童腦瘤團隊召集人黃棣棟指出，ATRT是非常罕見的惡性腦瘤，好發3歲以下幼童，台灣平均兩年約兩例；該名患者於去年8月確診時僅9個月大，當時腫瘤幾乎佔滿病童後顱窩的中央部分，必須分兩次手術切除，幸好手術順利，再搭配質子及藥物治療，目前恢復良好。

北醫大附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫表示，幼兒的腦部在0至3歲間發展最迅速，接受放射治療的年紀若越小或照射範圍越大，5年內智商恐怕大幅下降，甚至連身高、視力、內分泌系統都會受到損害。質子治療可有效精準打擊腫瘤，同時閃避眼睛、腦部等健康器官組織。

黃棣棟強調，透過質子治療有機會排除許多風險，對周邊組織的保護效果也更好。觀察該名嬰兒在10月大時接受腫瘤質子治療，是全球罕見案例，恢復狀況不錯，令人振奮。