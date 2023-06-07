小賴賴晏駒推出第二張專輯《I，》。（日向創意提供）

小賴新歌〈好好的〉唱出一路以來酸甜苦辣。（日向創意提供）

小賴新歌〈好好的〉唱出一路以來酸甜苦辣。（日向創意提供）

小賴賴晏駒即將7／7發行新專輯《I，》，過去他曾推出〈Welcome To My Paradise〉、〈Perfect Clown〉、〈摔壞最後的奢望〉等多首成績亮眼的單曲，口口聲聲說不會再發第二張專輯的他，今年再度改變想法全新出輯，他透露歌迷們的聲聲呼喚再度給足了他信心，讓他決定「再瘋一次吧」。

在拍攝專輯封面過程中，小賴一個情緒來了就拍到落淚，最後出來的成果讓他大大翻轉對專輯概念，透過封面那張黑白、臉上流著淚滴的照片，他看到一個很赤裸又內心的自己，心中頓時萌生專輯《I，》的概念。「I」不但代自我、也有「愛」的諧音，他希望透過這張專輯，把自己的情感，想法，和人生經驗分享給樂迷。

而製作這張專輯，小賴更是付出了比以往都要多的努力，他參與了所有歌曲選歌、收歌與製作會議，連整個專輯MV拍攝、溝通設計也一手包辦，面對龐大的金錢支出流動，更是讓他上半年壓力爆表，有好一陣子只能忍住自己的購物慾，拼命賺錢再把收入全部挹注在新輯上，讓身邊的工作人員屢屢說他是「瘋子」。

首波主打序曲〈好好的〉，顛覆過去小賴以快歌舞曲作為操作的既定印象，以簡單的旋律和深入心靈的歌詞，表達了小賴對於生活的看法。他透露，這首歌其實對他意義深遠，原來去年底小賴也曾遭遇撞牆期，在那陣心情低落的低潮期，他自己都懷疑自己正在做的事情，每天都被檢視著聲量、流量、話題討論度，讓他漸漸失去開心的本質，直到有一天拿這首歌出來聽，沒想到聽著聽著，竟然獲得了「平靜」的溫柔，他表示：「這首歌有一種默默的力量鼓勵著我，我後來在經過一段消化，覺得每一個人的情緒、喜怒哀樂，都必須要先揭開自己的那一層面紗才有辦法走進內心。」