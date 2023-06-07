彰化縣長王惠美邀請平和國小曲棍球隊共進午餐，獎勵他們在國際賽事的傑出表現。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣平和國小曲棍球隊參加「2023年美國加州盃曲棍球分齡錦標賽」，拿下12歲混合組冠軍，締造4連霸偉業。為獎勵優秀選手，彰化縣長王惠美今天中午邀請小選手們及教練共進午餐，期許選手們再接再厲，突破自我，未來能有更亮眼的表現，為國爭光。

平和國小曲棍球隊在2017年、2018年及2019年出賽「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」奪得3連霸，該賽因為疫情因素暫停舉辦，今年再度參賽，從5月27日起參加一連3天的6場賽事，一路過關斬將，最後決賽對上地主隊，最終以7：0完勝，再次奪得冠軍，達成4連霸。

彰化縣長王惠美表示，平和國小曲棍球隊這次在縣府、公所加上各界地方仕紳捐助出國比賽經費下，得以赴美參賽成行，小選手們一舉再摘冠，令人振奮，是彰化之光，也是臺灣之光，謝謝小選手們及教練的用心及努力，期許選手們能夠再精進，自我超越，持續為國爭光。

王惠美說，除小選手們的努力，也要感謝校長、教練、家長及地方人士的用心付出，以及對曲棍球賽的支持。教育是多元的，透過運動，能讓學生更加自律，更有鬥志及抗壓性。縣府持續建置包含國小、國中、高中的三級培訓制度，讓優秀的體育選手留在彰化，一起為彰化的體育賽事努力。