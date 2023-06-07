水清阿公與女兒開心地領護照與登機證，準備出國囉！（弘道基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

弘道帶家庭照顧者與被照顧者到嘉義航空站偽出國體驗。（弘道基金會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情趨緩，國門大開，許多人開始出國旅遊，考量家庭照顧者與被照顧者要出遊已相對困難，更不用說出國旅遊是很多人遙不可及的夢想，今上午弘道老人福利基金會嘉義服務處與嘉義航空站合作，特地安排11位家庭照顧者與被照顧者到嘉義機場「偽出國」體驗，雖沒有坐上飛機，仍讓參與民眾體驗報到、領登機證、通關等流程，甚至進入機場參觀退役空軍戰鬥機、看飛機起降，過過乾癮。

弘道嘉義服務處表示，今天和嘉義航空站的合作，全程仿照出國搭機流程，前來參加的家庭照顧者與被照顧者，過去從未有出國飛行經驗，一行人抵達嘉義航空站後，需在櫃台報到、領取登機證，再進行出入境通關體驗流程，並搭上接駁巴士進入嘉義基場區域內，進而了解搭機注意事項、飛機起降小知識等，全程每個人都充滿驚奇。

其中75歲的張水清阿公，在弘道社工熱情邀約下，特別帶著罹患精神疾病的45歲的女兒小惠來參加，過程中，父女倆互動熱絡，有說有笑，很難想像兩人過去關係曾一度降到冰點。

弘道嘉義服務處說，因小惠有精神疾病，常常情緒不穩不肯定期服藥，導致病情時好時壞，與父親關係顯得衝突、對立，讓獨自照顧女兒的阿公一度萬念俱灰，直到弘道社工開始關懷服務後，透過定期訪視與心理支持、資源連結導入等等，扮演父女間溝通的橋樑，才讓父女關係慢慢軟化。

水清阿公也分享，長期承擔照顧責任，心裡常覺得很沉重，出門就已經很困難了，更別說是出國旅行，謝謝社工長期關懷，貼心安排機場初體驗，能與女兒一起到機場逛逛，假裝出國玩耍，自己就很放鬆、滿足了。

弘道基金會嘉義服務處處長張儀芬表示，中華民國家庭照顧者關懷總會調查，台灣的家庭照顧者平均照顧時間約為9.9 年，每天花上13.6 小時照顧家屬，而弘道嘉義服務處的家庭照顧者支持計畫，針對嘉縣海區近300位家庭照顧能力薄弱者，以支持家庭照顧者的身心為首要目標，提供多項服務，尤其今年特別推出家庭照顧者「四季小聚」團體喘息活動，期待家庭照顧者、家屬透過「參加社交活動」，壓力獲得轉換，提升社會參與。