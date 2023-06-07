國民黨新北市長侯友宜稍早受訪時指台灣缺電，民進黨發言人張志豪反問，請問到底缺多少？缺在哪裡？

張志豪說，有關缺電，國民黨空口白話講了好幾年，最缺那一年就是國民黨交接給民進黨的2016年。不要連「侯侯講話」都做不到。

張說，依照台電的公開資訊揭露的備轉容量率，請侯友宜自己先看清楚圖表數據，再告訴國人過去這一個月到底哪裡缺電？告訴我們到底哪一天缺電？

張志豪指出，台灣真正的缺電危機是馬英九主政期間造成的，任內核定的大型機組建設計畫是2000年後歷任總統最少，導致2016年5月政權交替時，曾經出現備轉容量率只有1.64 ％的限電警戒。近五年，「台電只出現過5天橘燈，限電警戒的紅燈則是一次都沒有！」。

張志豪強調，蔡英文總統在今年520談話指出，按規劃到2030年，不包含再生能源，新增的燃氣電廠機組，扣除除役機組淨增加數量，可以達到910萬瓩，所增加的發電能力將近核一加核二的3倍，強調「台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備及電網韌性建構，以確保供電的穩定性」，因此，現況已不缺電，所以根本不用侯友宜又是空話保證。

更重要的是，到2030年，台灣還會增加超過3000萬瓩的再生能源，這是因為台積電等國內重要企業加入的RE100倡議，承諾未來必須100％使用綠電，而RE100定義的綠電，並不包含核電。