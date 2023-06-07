媒體人彭華幹（右一）認為加熱菸若不合法開放，民眾只好冒風險繼續走私。（陳鴻偉攝）

新修正的《菸害防制法》3月22日正式施行，國健署公告「指定菸品健康風險評估審查辦法」，在此之前被查扣的加熱菸若想拿回，需花至少200萬進行評估，10餘名菸友7日出面抗議，1名美髮師無奈表示，4年前在機場被扣2條加熱菸，誰會為了幾千元花200萬？菸民交了一堆菸稅菸捐，應該也有菸權，新法既已通過，應該儘快讓加熱菸合法販售。

有吸菸習慣的李姓美髮師表示，因為工作關係，有菸味會讓不少客人不舒服，後來她在日本接觸到加熱菸，覺得它不像紙菸那麼臭，所以決定改用加熱菸，但2019年她從日本帶回2條加熱菸時，因當時不合法，所以在海關被查扣。

日前新版《菸害防制法》通過，加熱菸經管理後可合法販售，她想說那是不是可以取回被扣的菸，但詢問結果卻讓她大吃一驚。

原來新法通過後，種種規範卻在國健署卡關，目前的規定是，若想拿回被扣的香菸，要在6月22日，提出「健康風險評估報告」，李姓美髮師說，向國健署申請評估，收費至少要200萬！「小老百姓怎麼負擔得起？」

到場聲援的資深媒體人彭華幹，也指控政府「官逼民反」，他認為菸防法三讀修正，納管指定菸品加熱菸，禁止電子煙，明明法律已經通過，民眾卻沒得選擇，想繳稅合法購買都不行，就因為政府不依法進行指定菸品的健康風險評估，民眾被迫只能鋌而走險夾帶水貨而遭重罰，甚至只能選擇更毒的燃燒紙菸，這不是「官逼良民上梁山」，要民眾做違法的事嗎？

根據關務署統計，自2017年至今查扣將近8萬5000條、約1700萬支加熱菸，其中，在菸防法新制上路前被查扣的有5萬7000條，本月22日都將被銷毀；由於這是因為健康風險評估報告一直在國健署卡關，民眾才無法領回被查扣之物，屆時恐有國賠爭議。新制上路至5月31日止，查獲旅客323件、查扣2萬6713條加熱菸，若以每人最低5萬元罰金估算，罰款估計超過1600萬元。

今年1月12日，立法院三讀通過《菸害防制法》，納管加熱菸等指定菸品，3月22日新制上路，國健署當天雖然公告「指定菸品健康風險評估辦法」，但申請表格、收費專戶、審查樣品的進口專案申請等配套措施都缺漏，導致新的法規遲遲無法施行，民眾也無法提出健康風險評估審查申請。

彭華幹指出，海關統計自2017年1月至2023年5月查獲旅客攜帶加熱菸，分別為2017年460條，2018年暴增至1萬4308條，2019年再飆至2萬3062條，2020年6716條，2021年因疫情爆發邊制管制至2022年，重啟國門國境解封後，2023年至5月底查扣已達3萬9642條。

他認為，菸防法修正實施後，因為國健署一直未核定指定菸品（加熱菸）的健康風險評估審查，海關查獲旅客攜帶加熱菸，認定違反該法第15條第1項第3款規定，依該法第26條規定移送地方政府裁處，「種種規範亂成一團，大家莫衷一是」，所謂「不教而殺為之虐」，菸民也有菸權，加熱菸也已合法列管，「就要趕快公布適行的法規，讓煙民有路可走！」

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