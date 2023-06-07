縣長楊文科（右）和教育局長楊郡慈（左）對林沛萱驚艷的表現喝采，透過視訊表達恭喜。（羅浚濱攝）

新竹縣芎林國中學生林沛萱以15歲之齡，參加韓國U20亞洲青年田徑錦標賽，6日先於女子7項全能比賽獲銅，25分鐘後再參加女子跳高決賽，追平生涯最佳紀錄1公尺82奪銅，創下一日雙銅的優異表現，讓縣長楊文科讚美「最強國中生」封號實至名歸，7日透過視訊當面向林沛萱恭喜。

林沛萱不斷以15歲之齡，不斷刷新各項紀錄，4月先在新竹縣主辦的全中運跳高，跳出1公尺82成績，在跳高、五項全能均衛冕金牌，跳高的優異表現，獲得亞青賽、亞錦賽的國手資格，更是台灣田徑史上第1位達標亞運的國中生。

林沛萱在全中運結束後，備戰日本木南道孝田徑紀念賽，並於女子7項全能賽初試啼聲，取得4988分佳績，位列第六名。6月前往韓國醴泉郡參加U20亞洲青年田徑錦標賽。

林沛萱先在女子7項全能出賽，在跳高項目保持領先位置，不過同為18歲的烏茲別克女將Ugiloy Norboeva、日本女將林美希表現更加優異，林沛萱以5070成績獲得銅牌。

林沛萱在7項全能結束25分鐘後，接續參加女子跳高決賽，與20歲印度女將Pooja成績同為1米82，因林沛萱在1米80多試跳一次，由Pooja獲銀、林沛萱奪銅。

林沛萱以15歲之齡單日獲得雙銅，再為「最強國中生」的傳奇添一筆紀錄。消息傳回台灣，縣長楊文科和教育局長楊郡慈對林沛萱驚艷的表現喝采，7日透過視訊表達恭喜。

楊文科說，林沛萱的「最強國中生」之名當之無愧，也是新竹之光，期許林沛萱未來能持續突破自我，為我國田徑寫下歷史的新頁。