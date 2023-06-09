三星過去都在2月和8月選在歐洲與美國舉辦Galaxy Unpacked發表會，而今年有別於過去做法，三星將於7月下旬在韓國首爾的江南區三成洞舉行發表會。

三星表示，在首爾舉辦發表會具有重要意義，因為它是一個新興的創新和文化中心；事實上，在2022年，韓國市場以13.6%的摺疊手機滲透率領先全球，摺疊手機在年度智慧手機出貨量中的占比最高，進一步鞏固主流市場地位。

市場預料，三星將推出Galaxy Z Flip 5及Galaxy Z Fold 5，還有智慧手錶Galaxy Watch 6等。