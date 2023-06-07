法務部7日表示，法務部長蔡清祥2日與我國友邦吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛（Simon Kofe）完成簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約」，成為我國與外國第11個刑事司法互助條約。

法務部表示，本條約為我國繼與美國、菲律賓、南非、波蘭、諾魯、貝里斯、斯洛伐克、聖文森及格瑞那丁、帛琉、德國後，簽署的第11個刑事司法互助條約（協定），更是今年法務部繼德國後，與外國簽署的第2個司法互助條約（協定）。

法務部說，本條約是在法務部、外交部及我國駐吐瓦魯國大使館共同努力下，雙方終獲簽署共識。條約內容包括取得證言或供述、提供文書證據、確認關係人之所在及身分、文書送達、勘驗物品及處所、執行搜索及扣押、協助凍結、沒收、其他任何符合該受請求國法律之協助等。

此外，兩國人員並可共同組成聯合調查團隊（Joint Investigation Team）並視訊證人，以科技方式進行偵查，大幅縮減跨境取證耗費之時間及勞力，並提升犯罪偵查效率，對於共同打擊犯罪將有莫大助益。

法務部表示，吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛，6月1日拜會法務部長蔡清祥，就雙方司法合作及本部在職掌領域內關於區塊鏈技術之運用等議題交換意見，並由法務部檢察司副主任魯志遠就我國運用區塊鏈技術發展之「司法聯盟鏈」技術加以介紹，藉此邁出雙方司法合作的第一步。

法務部強調，未來法務部仍將堅持繼續拓展國際刑事司法互助及合作，期讓犯罪防制無破口，以善盡身為國際社會一份子之責任。