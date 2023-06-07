身揹8條通的陳姓男子昨晚發訊息給前女友表示心情不好，前女友擔心會出事，打電話請附近派出所通報協尋，經警方緊急定位後發現陳男位於鹽埕區建國橋附近，果然發現陳男身影，不過陳男看到員警卻相當緊張，還謊報友人身分，查證身分後才發現他是通緝犯，訊後解送歸案。

鹽埕警分局於6日晚間7點多接獲通報，一名身在桃園陳姓女子收到29歲的陳姓前男友陳姓男子訊息，表示他心情不佳，陳女因深怕前男友發生安危，便至附近派出所通報協尋，經警方緊急定位後發現陳男位於鹽埕區建國橋附近，該分局勤務指揮中心即派遣建國四路派出所巡邏警網趕赴現場查處。

警方到達現場搜尋時，發現陳男所駕駛的自小客車停放於現場，且見到警方就急著開車離開，為確保陳男安全警方將人攔下，過程中陳男眼神閃爍且相當緊張，盤查身分時還謊報友人身分，但警方進一步查證下戳破謊言，這才發現這名陳男身上背有8條通緝。

經查證，陳嫌於去年9月至今，分別遭台北、士林、新北、高雄等地方檢察署發佈7條詐欺通緝及1條毒品通緝；另外，陳嫌向陳姓前女友借用自小客車後並未依約歸還，陳女多次追討不回愛車之後，於6月1日向警方提出侵佔告訴，全案經警方調查偵訊後依詐欺通緝、毒品通緝及侵占罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！