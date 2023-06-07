台中市豐原區一名6歲男童1日泡澡時突然無生命徵象，家長緊急打119求援，經送醫急救後仍不治，由於男童身上有多處陳舊性瘀傷，醫院立刻通報警方及社會局，經法醫解剖後，檢方認定男童父親涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

台中市消防局1日晚間7時58分獲報，指豐原區有兒童急病救護案待援，立刻派遣豐南分隊出動救護車1輛、消防人員2名前往，現場為一名男童無生命徵象，經急救處置後送往豐原醫院。

據報案人男童的爸爸表示，當天晚上男童在家泡澡，突然無呼吸心跳，嚇得緊急通報119求援。

豐原醫院表示，男童到院前死亡，軀幹及四肢多處陳舊性瘀傷，經緊急救後仍未恢復生命徵象，於晚間9時宣布急救無效，由於男童疑似受虐，隨即通報警方調查。警方指出，之前曾接獲鄰居通報該戶疑家暴。

台中市社會局指出，有關豐原男童泡澡時死亡案，男童先前就曾遭到家暴，社會局獲報並介入調查，家防中心初步評估男童疑遭到兒虐，將依法提起獨立告訴。台中地檢署也立刻啟動重大兒虐案調查，檢察官林芳瑜當天會同法醫進行相驗，並詢問男童的父親、父親同居人及祖母等人進行調查，原本已將相關人請回，但經解剖後出現重大轉折，檢方認為男童父親涉案重大，向法院聲請羈押獲准。