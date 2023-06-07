台灣感染新冠肺炎者超過1000萬人，根據統計，其中有3分之1的康復者會有腦霧現象，出現注意力不集中、思考能力下降、疲勞等症狀，這些症狀恐會持續數個月的時間，對生活、工作、家庭產生負面影響，甚至有人因此差點失業。專家建議民眾，可透過「專注力測驗」及早檢測，若出現異常，就緒接受藥物治療，同時調整生活作息來改善。

40多歲的公務員王先生，去年新冠確診後，身體逐漸康復，但最近卻明顯感覺思考出現障礙、注意力無法集中，甚至偶而「斷片」，遺漏重要的工作，與同事溝通雞同鴨講，最後被主管約談及告誡，差點工作不保。

王先生就醫後，接受「專注力測驗」CPT（Continuous Performance Test），發現短期注意力值出現異常（指數大於70），顯示他在短時間的專注力出現嚴重障礙，而衝動值與警覺值（長期注意力）準確度都高於正常人均值，需要進一步接受藥物治療，經過調整生活作息及搭配藥物治療後，症狀大幅減輕，也找回工作自信。

精神科楊聰財醫師表示，腦霧是一種常見的長新冠後遺症，與失智、注意力缺陷、過動症等，皆屬於神經系統認知障礙。腦霧若短期沒有改善，除生活品質大幅下降，還可能演變成焦慮症，必須用科學方式佐證才能真正對症下藥。

楊聰財說，「專注力測驗CPT」是一種透過電腦軟體技術測試，用於評估患者的注意力、反應時間、反應正確率等指標，並且可以檢測出腦霧的存在，該測試已經被廣泛應用於診斷和監測腦部疾病，包括精神疾病、認知障礙及腦損傷等，CPT可以在診所或醫院等地方進行，測試時間通常在15分鐘到30分鐘之間。該測試僅有特定情況有健保給付，例如注意力不足／過動症等，一般情況需自費，價格約1800元。

CPT測驗出現異常的患者，若檢測結果為「不穩定」等級者（指數30-69），可以建議先調整生活作息，並保持充足的睡眠和適當的運動，減少壓力和焦慮來源，有助提高注意力和認知能力。若比較嚴重的異常（指數大於70）患者，就會建議進行心理治療與藥物治療，透過認知行為治療及心理諮商，幫助患者控制和管理自己的行為模式，必要時可以搭配藥物和營養補充品，增加腦部神經傳導物質的濃度，從而提高患者的注意力和認知能力。

楊聰財提醒，不管是否曾經感染過新冠病毒，平常都應該多留意自己是否有注意力不集中的症狀，因為腦霧也可能是失智前兆。如果您、感到腦袋疲勞、注意力不集中、無法專注等症狀持續數周，應及時就醫並接受相關檢查，以便早期發現、早期治療。