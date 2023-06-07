HUSH將在台北legacy舉辦「From HUSH」演唱會。（默聲音樂提供）

HUSH出道8年，得過兩次金曲獎作曲人獎，今年以專輯《娛樂自己》入圍金曲歌王、專輯、年度專輯，其中入圍歌王對他來說格外有意義，「我雖然是創作歌手，但近幾年大家都覺得對我創作多過於歌手，所以能夠以歌手入圍很開心。」在金曲獎揭獎前，他宣布6月28日在台北legacy舉辦「From HUSH」演唱會，與歌迷同歡同樂，演唱會門票6月9日中午12點 iNDIEVOX正式開賣。

HUSH才剛在深圳、蘇州、南京、重慶、長沙、武漢舉辦「娛樂自己」巡迴演出，看到有從廣州、香港等各地趕來的歌迷熱烈迴響，他說：「這次巡演印象最深刻的就是不管是新歌、舊歌，歌迷都會一起大合唱，當歌迷新歌大合唱時很感動，代表大家也聽了新歌，喜歡我的新歌。」

各地歌迷留言敲碗開唱，HUSH終於宣布透過「From HUSH」演唱會和台北樂迷見面，有別於「Room Tour」和歌迷距離最近的小型演唱會，這是他專輯發行後第一個在台北的千人專場演出，他透露曲目上將會有所調整，讓歌迷有皆然不同的感覺。

他也提到在音樂旅程中一度心裡忐忑，「這張專輯改變過去創作模式，在寫歌當下有不安，必須把擋在前面的題目移開，自己樣貌給大家看，到現在金曲獎或演出，受到好評，曾經那些不安或擔心，事後驗證是多心的，這次改變算成功的吧！」