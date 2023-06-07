台灣微軟公司與中華、輔仁和淡江3所大學聯合舉辦的「2023未來學生智慧競賽」6日舉行決賽，中華大學資管系同學在預賽15個學校共25個參賽隊伍中脫穎而出，決賽又在5校共10個參賽隊伍中，勇奪前2名與2個佳作的好成績，共抱回8萬2000元的獎金，成為全場最大贏家。

中華大學副校長游坤明與AI體驗中心執行長陳昀暄都獲邀出席頒獎典禮，2人對學生的好表現都相當開心。陳昀暄表示，這次競賽特殊之處是以微軟工具來解決企業問題，因此評審會以「企業問題」觀點來評斷適切性，很開心資管系同學都能切中企業問題的要點，並實作展示其解決方案，因此獲得業界評審的青睞與肯定。

台灣微軟公共業務事業群教育認證業務經理吳修賢指出，這是台灣微軟與大學端合辦競賽的第1屆，未來也將繼續擴大舉辦相關AI競賽，表現優異選手可優先取得台灣微軟的實習工作與面試機會，而此屆比賽第1名的隊伍，除可獲得「一日微軟人」企業體驗參訪外，也將被推薦參加微軟總部舉辦的全球AI競賽。

中華大學資管系大三生林琮祐和邱羿誠以「安全帽很重要」的AI工地安全系統作品勇奪第1名，並抱回5萬元獎金；資管系大三生陳茂森、陳昱辰和林敬恩則以「儘管住手」的發票自動辨識系統獲得第2名，抱回3萬元獎金。

特別的是，資管系大一生譚宇琇、鄭伊庭和簡宥莉以「AI仲介機器」作品獲得佳作，初生之犢不畏虎的精神讓評審留下深刻印象；另外，資管系大三生邱佳晨、鍾繼慶、黃偉良和郭思俐也以「有借有還」的自動化設備借還系統獲得佳作。