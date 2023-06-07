台北市長蔣萬安7日上午出席松山區里長座談會，會前受訪。（陳薏云攝）

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台北市長蔣萬安7日出席松山區里長座談會，曾在前市長柯文哲任內赴市府下跪陳情的松山區中華里長游吉興，再次提出小巨蛋舉辦演唱會震動問題，強調就算把演唱會規定分貝調降，周邊住家也還是會震動，因此希望蔣萬安下令「不要再辦演唱會」，據轉述，蔣萬安在會中坦言小巨蛋不適合大型演唱會，12月大巨蛋完工後，大型音樂會可以到大巨蛋舉辦，希望能夠盡快安排知名歌手、團體到大巨蛋，這是根本解決之道。

蔣萬安為松山區出身的立委，今日首次以市長身份前往松山區公所舉辦里長座談，游吉興再度提案「台北小巨蛋理演唱會造成周遭住家長時間震動，影響住宅結構與人身安全，建請北捷停止租用台北小巨 蛋作為演唱會場地」。里長今天還在座談會中，拿出里民拍下大巨蛋開演唱會，家裏水壺震動影片給蔣萬安看，影片中小朋友還因晃動擔心到睡不著覺。甚至今年3月草蜢在小巨蛋辦演唱會，即使才50幾分貝，仍有里民傳Line陳情，表示家中又再輕微搖晃。

游吉興說，先前柯文哲任內，他多次陳情，儘管北捷已經將演唱會的分貝數，從不得超過63分貝調降到60分貝，甚至要求二、三樓觀眾不得站立、跺腳，但小巨蛋現在開演唱會，周邊居民還是感受得到地震，里民訴求，公益、靜態的演唱會可以辦，但小巨蛋不要辦動感、搖滾的演唱會，不然很難解決周邊居民的痛苦，若要動感、搖滾的演唱會，可以到北流、大巨蛋辦就好。

游吉興也說，希望市府能夠嚴格把關審查，不要再讓居民活在恐懼之中，倘未來仍有震動的狀況發生，會再次請命要蔣萬安親臨體驗「市民有多害怕。」游也提到蔣萬安於座談會時有承諾，未來大巨蛋若完工，希望能盡快安排知名歌手、團體到大巨蛋，這是根本解決之道。

台北市長蔣萬安會前受訪則表示，小巨蛋所在的松山區，過去就是他擔任立委的選區，小巨蛋震動爭議在他當立委時就非常關心，都有聽到里長、住戶反映，會再提出更多具體解決方案，另一方面，也會要求相關局處，就檔期審查嚴格把關，會確保居民的居住安全、安寧，這非常重要。

由於先前前副市長黃珊珊曾到里長家裡，感受里民的震動痛苦，媒體問蔣，會不會也去里長家裡了解里民感受？蔣萬安說，他之前就有跟里長去實際了解住戶震動情形，也有跟著議員秦慧珠去關心，不是去年、前年，是很久以前就開始關心，的確蠻嚴重，對住戶感受是非常不安全，當下感覺是覺得驚恐，尤其是對老人家，所以絕對有責讓，面對問題解決問題。