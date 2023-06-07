《女鬼橋2：怨鬼樓》金馬獎最佳女配角得主王渝萱演出精彩（樂到家國際娛樂提供）

《女鬼橋2：怨鬼樓》林哲希、王渝萱為了AR遊戲深入險境（樂到家國際娛樂提供）

首次公開亮相的《女鬼橋2：怨鬼樓》預告片，讓觀眾看到許多靈異鏡頭，在影片的電梯陰森畫面，讓人不禁聯想起國外知名「藍可兒神秘電梯案件」，除此之外片中隱藏更多不同層次的電梯恐怖場景，絕對值得進戲院在大銀幕上一窺恐怖之處！這次在《女鬼橋2：怨鬼樓》演出女主角的王渝萱也是首次嘗試鬼片，毫無疑問是她從影以來最大挑戰，除了戲份吃重之外，王渝萱也是片中的驚嚇擔當！而在《女鬼橋》中飾演神秘攝影記者的林哲熹，他最後因為要保命所以加害了五名學生，這次再度歸隊又會是以加害者或是被冤魂窮追不捨的受害者出現呢？

在《女鬼橋2：怨鬼樓》中有許多詭魅恐怖的空間和故事情節設計，所有的氛圍讓主角們頻頻被嚇到皮皮挫，也讓觀眾心驚膽顫！而男主角林哲熹這次成為校園警衛的角色，在他身上背負著神秘的過往陰影，最後只能聯手王渝萱來面對內心和外在的最大恐懼！在《女鬼橋》中除了林哲熹之外，還有飾演記者的孟耿如、飾演三女的嚴正嵐、和厲鬼芯喬張寗也都有出現在續集之中，讓觀眾再次回味到第一集的驚恐感受。有趣的是，第二集開拍時正巧遇到孟耿如及嚴正嵐同時當上媽媽，也因此她們的戲份要等到做完月子才能拍攝，她們的回歸相當值得期待。

王渝萱形容自己在《女鬼橋2：怨鬼樓》裡的角色和劇情：「這部戲中講述一群大學生正進行AR遊戲開發，這是因為自己戲中的哥哥在變成植物人之前想要完成的遊戲，這整段故事都跟哥哥有所牽連，同時跟《女鬼橋》裡面的阿德也有一些關係，因此我們就在文華大學裡面展開了很多冒險故事。」藉由故事的發展製作團隊在片中精心策劃的AR遊戲，讓現在最夯的元宇宙概念首次出現在台灣電影裡，充滿了企圖心也希望帶給觀眾最厲害的視覺特效衝擊。由於AR這類的視效可以說是導演奚岳隆的最強項，因此在這次續集之中，奚岳隆也希望能讓觀眾有身歷其境的感受！