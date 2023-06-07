台中一名女大生某次在與朋友喝酒玩真心話遊戲時，脫口說自己在國小時遭隔壁家鄰居叔叔性侵，當時被壓在塑膠盒上侵犯，之後還去做心理治療；不過法官認為女子當下未求救、未告知他人，而是在事隔13年後說出，女子又是在喝醉狀態下說出，認為恐有記憶流失、混淆風險，判男子無罪。

判決書中女子指控，男子當年住在台中豐原區，與女方一家人是鄰居，女子母親在民國95年帶著當時還是小學生的她到男方家中幫忙搬家，男子卻趁機要求女子躺臥在塑膠收納箱上，將衣褲及內褲脫去，從上而下以身體壓住對方性侵得逞。

女子長大後，某次與男友、朋友們玩真心話大冒險，被問到第1次發生性行為時間，女子喝醉後直接脫口說是國小低年級，其他人追問之下，她說時候家裡跟1個叔叔有互動，叔叔有拉她到家裡發生性行為，稱之後有做心理諮商，認為自己沒有保護好自己。

男方表示房間是在沒有門的3樓，女子若在塑膠箱上性侵，事後未反抗大叫，也未向家人求救不合常理，法官也認為女子證述過於空泛，且因距離案發時間過久有記憶流失、混淆的風險，女子的個案管理心理師表示，女子雖曾說出唸小學時被鄰居性侵，但未說出細節。

女子的朋友說，當時女子真心話時有提到隔壁叔叔有買件内褲，叫她當面換内褲在性侵，隔天流血流很久，她因為需要上學沒辦法跟其他人講；法官認為女方揭露此事時為飲酒狀態，且距案發已有13、14年時間，造成情緒反應可能原因很多，是否與遭侵犯有關難以確認，依證據不足，判男無罪。