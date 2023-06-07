光田綜合醫院向上院區預計明年中營運，可提供900床醫療量能。（陳淑娥攝）

光田綜合醫院斥資逾80億的向上院區兩棟新醫療大樓已近完工，7日舉行上梁典禮，該院區座落於向上路七段，鄰近國道三號交流道與台中特三號、特五號道路交匯處，交通非常便利，是近來備受矚目醫療院區開發案，預計2024年年中開始營運，屆時可提供近900床醫療需求，提升大中部地區醫療量能。

國內唯一私人具百年歷史的光田綜合醫院，新院區醫療大樓工程今日上午在向上路7段基地舉行上梁典禮，光田醫療體系總院長王乃弘率領多位主管與各醫療科醫師祈福，期許新院區除可提升大中部地區醫療量能，也打造真正以病人為中心的醫療模式。

王乃弘表示，光田醫院深耕海線已逾百年，以騎馬行醫一步一腳印的拓荒精神服務鄉親，獲得民眾的支持與信賴，未來將持續懷抱以人為本的理念，結合科技提升醫療照顧效能。向上院區上樑代表光田醫療體系進入全新的里程碑，並整合大甲院區提供中部海線完善區域醫療服務，促進地方經濟，打造超高水準全方位醫療服務，擴大守護中部地區民眾健康責無旁貸。

王乃弘進一步表示，向上院區佔地近4萬坪，規劃兩棟地上13層樓，地下5層之智慧醫療大樓，投入資金逾80億，完工後可提供近900床醫療需求，聚集優秀醫護人才及新進的醫療器材，強化急重難症處理能力，跨科別整合治療，並結合醫療在地化政策，此外，全院也將導入智慧醫療系統與精準醫療科技嘉惠病人，建構友善就醫環境。

王乃弘說，為提供民眾與員工更完善的醫療服務與工作環境，建構多項友善多元的空間，包括社區健康中心、月子中心、員工托嬰中心、藝術空間、健身房、員工休閒空間、美食街等，並規劃近700個汽車位與900個機車位，有助提升民眾員工交通便利性，期盼民眾和員工無論是健康需求或生活機能，都能放心交給光田，也提供更多就業機會，鼓勵青年返鄉服務，共同為在地付出心力，攜手照顧中部地區民眾健康。

光田綜合醫院向上院區在現有基礎下，未來將進一步發展急重症醫療、國際醫療、細胞治療、中風全能照護、運動醫學中心、耳鳴中心等特色醫療，並提供婦、兒、月子中心一條龍服務，整合多項健康醫療服務於一處，為民眾免去舟車勞頓，即能獲得完善專業的醫療品質。