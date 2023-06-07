台鐵局前局長張政源被爆料曾在2020年到imB主嫌曾國緯的豪宅開趴。國民黨立院黨團今開記者會指出，張政源曾任台南市交通局長，升任副市長，是賴清德愛將，國民黨立委李德維表示，賴清德一手拉拔張政源，希望賴清德不要再切割，應該嚴肅面對，好好檢討用人機制。

侯友宜辦公室發言人呂家愷表示，2020年6月，張政源參與im.B詐騙集團主嫌曾國緯，在宜蘭五結鄉豪宅派對，同年12月曾國緯所經營的川晟集團，標租到台鐵局位在宜蘭車站對面，經營收費停車場，「這根本就是官商勾結在謀財。」

藍委也質疑張政源任內所作所為，李德維表示，國人關注台鐵改革狀況，但賴清德愛將張政源提出的台鐵四大改革，改革了什麼？國人只看到「謀財」、「害命」。監察院針對太魯閣號事故彈劾張政源，彈劾理由其中提到，「台鐵局沒有建立委外的稽查制度，未善盡安全責任」。賴清德提拔的愛將，造成這麼多人命的損失，你還要做切割嗎？

國民黨立委林為洲質疑，近年台鐵發生重大事故，2018年10月的普悠瑪事件和2021年4月的太魯閣事件，國人的傷痛仍在。普悠瑪事故後，賴清德主席的愛將張政源自願降調到台鐵擔任局長，對外宣布要改革台鐵。但改革了什麼？林為洲說，如果用結果論來看，根本沒有。

林為洲指出，張政源在任內最大的「改革」，是在2019年、2020年提出「工程建設暨政策網路行銷」標案，而得標廠商是有名的「春露行銷公司」，實際上是用「工程管理費」名義，撥出1549萬元來建立網軍。該標案的企畫書寫明，在危機處理時，要「風向引導、素人意見當道」，意思就是用KOL意見帶風向，甚至還要「即時進行危機處理、適時調整大眾輿論方向」。

林為洲痛斥，張政源花公帑養網軍，台鐵出事的時候再由網軍、KOL帶風向，這是危機處理的方式？養網軍？帶風向？讓綠營網軍公司賺大錢？請問賴清德主席，這就是你教出來的愛將？

呂家愷指出，無論是普悠瑪號事件、太魯閣號事件，以及在張政源任內台鐵發生多起嚴重斷軌事件，難道這不是害命嗎？更諷刺的是，張政源在退休前拿人民的血汗錢884萬元，出版了一本名為「一張通往改革的車票」，人民沒有看到台鐵改革，只看到花884萬元的張政源，幫自己擦脂抹粉、看到與詐騙集團站在一起、看到置人民生死於不顧，賴清德要繼續當切割王？