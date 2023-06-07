中市豐原6歲男童日前在家泡澡，突然無生命徵象，父親徐男發現緊急送醫不治，醫護發現男童全身有多處陳舊瘀傷報警。中檢會同法醫昨天解剖、傳訊徐男調查，初步研判，男童受虐後泡熱水澡時失去意識而溺死，認定徐涉犯凌虐及傷害致死罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，檢方今天表示，將擴大追查是否有相關共犯。

台中市消防局1日晚間獲報，派員到場救援，男童已無生命徵象，經急救後送醫不治。37歲徐男供稱，兒子當晚在家泡澡，突然無呼吸心跳，他嚇得緊急打「119」求援。但醫護人員發現，男童軀幹及四肢等多處有陳舊瘀傷，懷疑受虐，通報警方及社會局追查，警方因也曾接獲男童鄰居通報，疑遭家暴。

台中檢方2日接獲警方報驗，檢察官林芳瑜當天會同法醫相驗、詢問家人追查，詢後均請回；昨天進行解剖調查後，再傳訊徐釐清案情，訊後，認為徐涉嫌重大，有羈押必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，徐男當天疑先對兒子施暴後，命令他去泡澡，男童泡在熱水中，可能遭施暴導致身體虛弱、昏眩等原因而失去意識，溺水而亡。