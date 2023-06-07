桃園一名李姓男子去年6月凌晨見18歲妹子醉倒在公寓樓梯間，竟起色心偷摸對方屁股，妹子驚醒後痛罵對方並揚言提告，怎料李男竟不以為意，反嗆「要告就來告」，事後被移送法辦；法官依《性騷擾防治法》，判處李男拘役40日，得易科罰金。

據判決書指出，李男（53歲）曾因違反懲治盜匪條例被判處無期徒刑，1997年入監服刑，2016年5月19日假釋付保護管束出監，並於2017年3月1日假釋期滿未經撤銷假釋，視為執行完畢。

去年6月22日凌晨4時許，李男猶不知悛悔，在桃園某公寓樓梯間，突然伸手觸摸A女臀部，對其為性騷擾，經A女報案後被移送法辦。

李男於偵查中雖坦承有拍觸A女臀部，但辯稱他當時是要清潔環境，看到A女和友人喝醉了要請她們離開，過程中拍了A女屁股2次，對方就說要提告，他回答自己今天都在這個公園打掃，請她「要告就來告」。

法官勘驗現場監視器錄影畫面，發現2人間並無任何障礙物或其餘人等阻攔其中，若李男只是要讓A女離開而碰推A女，大可碰觸手、肩膀等部位，但其竟將手伸向A女身後觸碰A女臀部，明顯是藉機刻意性騷擾。

法官審酌李男與A女素不相識，竟對其為性騷擾之犯行，顯然欠缺尊重他人擁有身體自主權利之觀念，甚至還向A女說「要告就來告」，難認有何之錯反省之意，不僅侵犯A女身體隱私，亦造成其心理受創，所為實值非難，因此法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之罪，判處李男拘役40日，得易科罰金。

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