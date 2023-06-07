苗栗縣大湖鄉新開村山林火警至7日仍有局部悶燒，消防人員以熱源搜尋儀找到多處悶燒火點。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉新開村山林火警至7日仍有局部悶燒，整個火場燒成灰白一片。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉新開村山區廢棄林木火警，至7日仍有局部悶燒現象，苗栗縣消防局出動了超過1百人次到場滅火，現場一氧化碳濃度仍然偏高，消防局除呼籲周邊住民近期仍避免進入這個區域以外，並將對地主依法移請警察局以及環保局調查究責，也請大家一起對濫倒廢棄物的惡質民眾宣戰。

據悉，大湖鄉新開村山區火警，現場堆積了大量砍伐下來的林木，由於數量當多，所以燃燒剩餘的灰燼遍布整片火場，形成一片灰白，從遠處看去，彷彿是鋪上一層金屬物質，由於堆積廢林木數量相當多，目前火場仍處於悶燒的狀況，消防人員以熱源搜尋儀器找尋火點，仍有數個悶燒點，但無延燒危險，由於現場位處山崖邊，無法用重機具開挖，消防局持續派員在場監控。

新開村起火現場是一個面東鄰近鯉魚潭水庫的坡地，火勢一起，燃燒大量林木引發的一氧化碳，密布在火場內排散不掉，這也是消防局老舊同事們首次遇到「戶外開放空間」的CO中毒事件，消防局人員在6月4日起火首日到達現場時，所量測的CO數值超過500ppm，而消防人員所使用的5用氣體偵測器只能測到500ppm，現場數值更高。

消防局指出，依目前國內消防界歷來救災經驗中，「從來沒有」在戶外開放空間會發生CO中毒的案例，現場執勤小隊長也說「他站在沒煙的地方指揮，就忽然身體一陣癱軟」，這場火警罕見地造成10名警消義消人員因吸入過多一氧化碳中毒送醫，空勤總隊更出動救災直昇機前後20次撒水救火，終於將火勢侷限。

消防局表示，會對這個個案做成深入檢討，以確保未來消防弟兄執勤安全，消防局也會對地主依法移請警察局以及環保局調查究責，也請大家一起對濫倒廢棄物的惡質民眾宣戰，一起保護我們美好的家園與消防人員，消防局最後呼籲因現場CO濃度仍高，請民眾切勿進入火場，以防萬一。