成功橋2019年完成拓寬工程，但民眾申訴路面坑洞的案件不減反增，伸縮縫也凸出地面，造成騎士安全隱憂。（台北市議員李明賢提供／劉彥宜台北傳真）

成功橋連接台北市內湖和南港區，2018年完成拓寬工程。國民黨台北市議員李明賢發現，拓寬工程後，民眾申訴坑洞案件不減反增，施工品質恐有問題，且一座橋樑竟分為3個單位維修，權責不分，造成困擾。工務局回應，今年除重新檢視保固期滿後的改善，也會重新加強做後續的維護管理。

成功橋為連接內湖、南港的重要樞紐，有許多通勤人口會使用，成功橋原19公尺、4車道，2019年拓寬完成為22公尺、6車道。

李明賢指出，施工完成後坑洞被申訴數量要理應要減少，實則不減反增，修補前2016年7件、2017年3件、2018年3件，修補後2019年47件、2020年22件、2021年7件、2022年14件。

他批評，新衣服理應修補最少，怎麼新衣服修補卻愈來愈多，不僅路面有坑洞彷彿「隕石坑」，還有伸縮縫突出地面，合理懷疑成功橋的施工品質太差。

李明賢質疑，成功橋短短300公尺，但卻有3個維修單位，1座橋梁要3個單位維修，太誇張，難道是國防武器或潛艦？權責不分，造成困擾。且2021年至2022年間，新廠商維修20次，舊廠商卻僅維修1次，維修20次是是破太厲害，還是施工時偷工減料？維修次數的差異，是新廠商太會修理，還是舊廠商太偷懶？

工務局長黃一平回覆，成功橋原為4車道舊橋，新拓寬時有重新鋪面，舊橋有一段時間沒做後續維護，確實造成坑洞較多。今年除重新檢視保固期滿之後的改善，其他鋪面破損部分，也會重新加強做後續的維護管理，大坑洞確實很危險，同樣會立即改善。

黃一平說明，新橋還在保固期限內，因此有增加施作新橋的廠商負責維護，保固期滿、驗收結束後，新工處的工程就只會有一個維護廠商。

蔣萬安強調，將要求新工處未來避免同路段由不同廠商施工，造成工程介面有問題。施工品質也會嚴加要求，不希望工程完成後，陸續又有維修的案件。