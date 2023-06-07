後疫情時代，國內外旅遊大爆發，每逢連假各大觀光景點更是人潮擁擠，旅客往往只能走馬看花，很難進行深度旅遊。為了讓大眾能克服時空限制認識台灣各地之美，由信義房屋支持成立的台灣地方創生基金會不僅推出「地方創聲」Podcast節目行銷台灣之美，更建置全台首創的「地方創生聲音地圖」，邀集各縣市地方創生團隊「獻聲說法」，介紹各地人物地產特色，讓大眾不出門也能遍覽台灣秘境。

信義房屋於40周年時支持成立台灣地方創生基金會，希望在社區一家計畫多年基礎下，為社造組織建立商業模式，為台灣創建一個生生不息的地方創生生態系。期間整合資源希望讓台灣地方創生基金會成為全國地方創生實踐的大平台，並希望整合台灣地方創生團隊執行案例，成為讓全世界看見台灣地方創生的門戶。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶談起製作「地方創聲」節目的起心動念，「除了人滿為患的旅遊熱點，台灣還有許多美好且獨特的地方人文與自然美景，值得深入探訪」，利用聲音傳播的社群媒體，更符合現代人的生活習慣，再加上Podcast可以隨時隨地、反覆聆聽，更有利於議題的發散。每集節目邀請不同團隊創辦人分享返鄉移居創生歷程，陳美伶皆親自參與對談，讓話題更聚焦地方創生的核心價值。

地方創聲podcast由台灣地方創生基金會董事長陳美伶親自主持(左)來賓旅庫彰化創辦人邱明憲(中)主持人寧旭媒體執行長張育寧(右)共同對談。（圖/信義房屋 提供）

主打彰化深度旅遊體驗的「旅庫。彰化」創辦人邱明憲日前受訪於台灣地方創生基金會「地方創聲」Podcast節目時表示，吸引人潮的不一定是大山大海或宏偉建築，以往認為硬體才能吸睛，其實針對在地文化的精緻旅遊，也能擄獲遊客的心。

除了「地方創聲」Podcast節目，基金會更邀請全台灣各縣市的地方創生團隊「獻聲說法」，錄製每段5分鐘的「聲音故事」介紹當地人文特色、產業發展、生態環境等內容，策展於基金會打造的地創放送的公共交流空間中。目前展場已收錄第一期由小島裡文化所製作的60個音檔，今年預計再追加收錄上百組團隊，這些聲音故事除了可以在交流空間中體驗，台灣地方創生基金會和寧旭媒體亦創新推出《聽見台灣 | 地方創生進行式》聲音地圖，將音檔與google map座標結合，讓收聽者可以在線上，跟著地方創生團隊的線上帶路人一起「聲」歷其境，瞭解台灣城鎮的發展脈絡，期許透過地方創生團隊的親身分享，讓聽眾更深刻感受台灣在地的文化和情感。

《聽見台灣 | 地方創生進行式》聲音地圖今年預計收錄來自全台灣上百個地方創生團隊的聲音故事，未來還會繼續標示出更多地方創生團隊的座標，希望地圖上的每一個地標對收聽者而言，不只是一個景點或座標，更是一個個別具意義和生命力的城鎮。