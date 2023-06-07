兒童腦瘤治療難度高，一名10個月大女嬰罹患罕見的「非典型畸胎橫紋肌樣瘤」（ATRT），腫瘤幾乎占滿病童的後顱窩中央，治療難度高，需分兩次手術切除，再搭配質子治療和藥物治療，目前病況穩定。這是全球質子治療幼童的罕見案例，成功打破傳統放射治療的年齡限制，也是台北醫學大學質子中心啟用近1年以來收治年齡最小的患者。

台北癌症中心兒童腦瘤團隊召集人、北醫大教授黃棣棟表示，ATRT是非常罕見的惡性腦瘤，通常好發3歲以下幼童，台灣平均2年約有2例；過去接受全腦脊髓放射治療時，很容易照射到脊椎骨，影響幼童的生長及造血系統，而透過質子治療有機會排除這些風險，對周邊組織的保護效果好很多。

台北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫指出，幼兒腦部在0至3歲間發展最為迅速，接受放射治療的年紀越小、照射範圍越大，5年內智商下降幅度越大，甚至身高、視力及內分泌系統都可能受到損害，因此過去未滿3歲病童極少使用放射治療；而質子治療的特性在於，可有效精準打擊腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，同時閃避眼睛、正常腦部等健康器官組織。

收治患者的黃棣棟指出，女嬰在9個月大時確診ATRT，腫瘤直徑達5.6公分，接受兩次手術後，約在10個月大時接受質子治療，後續再以藥物治療；至今10個月病況穩定，今年3月檢查結果顯示，腦部腫瘤只剩下幾個小泡泡，有待持續追蹤。

北醫質子中心去年8月啟用將滿一周年，北醫兒癌團隊也是大台北唯一結合質子中心的兒童腫瘤團隊，北醫大臺北癌症中心更陸續申請通過國際獅子會基金會經費，總金額逾2000萬元，用於設置兒童友善空間及建構兒童腦瘤實驗室，盼能造福兒童癌症患者。