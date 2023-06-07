王力宏2021年閃電與李靚蕾結束8年婚姻，今(7日)李靚蕾宣布開Podcast節目，並在節目上透露自己收到美國官司勝訴通知那刻，非常想要衝進廁所大哭。對此，本報求證王力宏的律師，對方反擊表示由於管轄權目前移回台灣審理，並沒有「勝訴確定」之事宜。

李靚蕾2021年底拋下震撼彈，透露和王力宏離婚內幕，之後離婚一事進入美國和台灣的法院審理，兩人先前也親自出庭現身台灣法院。今李靚蕾分享自己的Podcast節目《沉靚時間》第一集上線，聊的主題是如何克服低潮，她表示，自己先前經歷低潮時，是很多人跟她分享經驗和看法，才協助她走出低潮，因此也想把這股力量分給需要幫助的人。

李靚蕾在節目中表示，以先前在美國和台灣的官司舉例，她當時蠟燭多頭燒，非常辛苦，直到某個周末早上收到美國官司勝訴的通知文件，李靚蕾當時真的很想尖叫，「我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是需要一個空間釋放我的情緒」，但依舊把該做的事忙完，直到晚上8時一個人坐在客廳時反而哭不出來，認為時間和轉移注意力是對抗低潮的好方法。

對此，王力宏方面律師稍早回應：「有關李靚蕾小姐今天播放的Podcast部分不實訊息，王力宏律師說明如下：法律講的是事實，不是感覺。針對李小姐podcast說美國勝訴。之前王力宏先生已經透過律師說明過是因為管轄權的原因移回台灣審理，沒有所謂『勝訴確定』事宜。對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利。」