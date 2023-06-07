農委會主委陳吉仲（左一）體驗從芒果去皮、裁切、翻面到烘烤等流程。（張毓翎攝）

今年氣候穩定，農委會預估芒果全台產量預計有17萬噸。（張毓翎攝）

台南芒果產季將至，農委會主委陳吉仲7日說，去年芒果減產，外銷量也減少，不過今年氣候穩定，全台產量預計有17萬噸，目前屏東已採收快4成，台南也即將採收，期許追回到前年外銷水準，且不只拚日本市場，最近發現韓國消費者很喜歡台灣水果，因此也會努力將芒果賣到韓國。

陳吉仲、農糧署副署長姚志旺、台南市政府農業局主祕吳威達等相關農政單位人員，7日上午到玉井區盛達珍農產品初級加工場，參觀芒果乾加工流程，並體驗從芒果去皮、裁切到翻面等流程，接下來前往負責外銷芒果蒸熱處理的玉井蒸熱處理場，了解蒸熱處理場內部作業。

陳吉仲表示，全台灣大概有1萬6000多公頃的芒果，今年預估產量在17萬噸上下，希望有機會追回到前年外銷水準，外銷有在走，就能支撐產地價格，農委會啟動外銷、內銷、加工3大策略，讓辛苦一年的果農有受益。

陳吉仲提到，他3、4月來到台南，當時南部面臨嚴重乾旱，果農反映開花結果受影響，小果比例多，幸好之後陸續降雨，小果數量得以減少，占整體比例3成以下，另距離端午節還有2周，即使小果，甜度也是很高，歡迎大家端午送禮可以選購芒果。