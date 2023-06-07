保加利亞「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）於27年前（1996年）逝世，生前曾多次成功預言，像是美國911恐怖攻擊、南亞海嘯等事件，最近又被挖出生前對2023年的6件預言，包括核電廠爆炸、地球軌道改變、測試生化武器、太陽風暴、科技突破以及外星人襲擊導致百萬人死亡。

根據《紐約郵報》報導，「盲眼龍婆」預測2023年有6件大事，首先是核電廠爆炸，受汙染的輻射塵將籠罩亞洲，其他地方則會受到空氣中有毒氣體的影響，爆發嚴重傳染疾病。

第二是地球軌道將改變，會帶來毀滅性後果，若地球離太陽更近，將面臨輻射增加、溫度大幅升高；若地球離太陽更遠，恐陷入冰河時代。

另外巴巴萬加預言，今年有一大國會研究生化武器，此實驗將導致數十萬人死亡；甚至可能發生前所未見的太陽風暴，導致全球大規模停電、通訊受阻，「黑暗時代」來臨。

今年還會有科技突破，如「實驗室嬰兒」的誕生，父母將能挑選孩子外在特徵，例如頭髮、眼睛顏色、膚色等；英國《每日星報》也指出，巴巴萬加預言，今年若外星人造訪地球，世界恐怕將籠罩在黑暗之中，導致數百萬人死亡。

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