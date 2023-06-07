在買賣屋的過程中，隨著房屋成交，仲介的任務也告一段落。售屋後若買賣雙方還有問題，往往需要自行處理，但信義房屋北屯松竹店邱瑞卿卻沒有因此對客戶遭遇的狀況置若罔聞。一次單純的店面出售案，因買方問題造成雙方對簿公堂，雖與信義房屋無關，但邱瑞卿仍堅持陪同客戶走完冗長訴訟流程、給予支持，讓雙方一路維持好交情，後續更成為客戶及其親友的專屬房產顧問。

在一次的拜訪中，邱瑞卿發現客戶廖小姐與自己是同國小畢業的學姊學弟，拉近了彼此距離，讓廖小姐決定委託邱瑞卿出售店面。交易過程中，邱瑞卿秉持專業詢問買主行業別，並且詳細和對方說明店面狀況以及需留意的部分，順利讓買賣雙方皆大歡喜、完成交易。但買方一路隱瞞行業別，直到成交3個月後無法順利營業，買方轉而提起訴訟，與廖小姐對簿公堂。

耗時一年多的訴訟雖然與信義房屋無關，但邱瑞卿仍堅持每一次都陪著廖小姐夫妻出席開庭，給予極大的精神上支持，讓廖小姐寬慰不少，奠定對邱瑞卿的信任，進而在自己的妹妹有售屋需求時第一時間想到邱瑞卿。

邱瑞卿接到廖小姐的請託後前往拜訪，才發現原來廖小姐的妹妹因小孩臥病在床，先生卻不堪負擔照顧離去，種種情況造成經濟負擔而急需賣屋變現。雖然物件並不在自己所屬服務區，但仍接下委託並且積極協助銷售，後續更幫忙搬家、清理替廖小姐的妹妹分憂解勞，讓物件順利售出。

不為業績、發自內心、設身處地的為客戶著想、提出協助，讓邱瑞卿更成為廖小姐及其親友的房產顧問，每當有需求一定第一個想到他。邱瑞卿表示，其實不管是訴訟的陪伴或是後續跨區服務與協助，對自己來說都僅僅是舉手之勞，工作上能給客戶帶來信任感才是在服務過程中最大的收穫。