許光漢憑藉台劇《想見你》在全亞洲暴紅，日前不僅受邀和李帝勳擔任韓國「百想藝術大賞」頒獎人，更圓夢在後台與偶像IU合照，之後赴韓宣傳主演《關於我和鬼變成家人的那件事》，又和大勢女團「LE SSERAFIM」同框跳新歌〈UNFORGIVEN〉，讓網友羨慕不已搞笑喊「法院見」，他事後也引用歌名自虧「不可原諒」，今（7日）出席酒品活動時，再度笑喊「希望大家可以原諒我，不要告我」 。

行程滿檔的他，明又將飛往上海出席「抖音電影奇遇夜」，和惠英紅一起宣傳新片《瞞天過海》，本週六（10日）也將出席在南京的品牌活動，今微博上還傳出他要加入大陸實境節目《中餐廳》最新第7季，預計6月底7月初在匈牙利錄製。對此，許光漢並未否認，表示「到時候可以期待一下」。近日忙當空中飛人，他否認是時間管理大師，「對我都是非常好的試煉跟挑戰，很榮幸可以接觸到這些機會，就是盡量把自己的本分做好。」並表示每天平均睡眠時間都還是有5 、6個小時，要粉絲別擔心，休假除了打電動外，也會獨自到河濱公園騎腳踏車放鬆。

許光漢自認酒量普普。（陳俊吉攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

許光漢自認酒量普普，但隨著年齡增長確實有變好，現在偶爾夜深人靜時會在家小酌，也提到自己20出頭歲時曾有喝到斷片的經驗，當時不小心睡在路邊，醒來後就自己走回家，所幸當時沒被洗劫財物，笑說最近不會喝到失態，會讓自己撐住，身邊不少朋友酒量也都不錯。李帝勳在7月2日也將來台舉辦粉絲見面會，不少粉絲敲碗希望他能擔任驚喜嘉賓，許光漢說，因為當時在韓國受到對方很多的幫助，若時間上剛好能配合上的話，他也想好好招待對方、私下約喝一杯。

許光漢近日行程滿檔，忙當空中飛人。（陳俊吉攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

之前在百想頒獎時，大秀流利韓文，驚豔全場，許光漢說現在沒有特別請韓文家教，需要的時候特訓一下，那次也是當天才開始練習，「我在台上很緊張，大概跟IU合照的時候差不多」，也坦言當下確實超害羞，「畢竟人家是IU欸」，更不忘祝同樣忙碌的IU「身體健康」。

許光漢休假時，除了打電動外，也會獨自到河濱公園騎腳踏車放鬆。。（陳俊吉攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

日前北影公布入圍名單，《鬼家人》入圍3項，他與男主角失之交臂，被視為最大遺珠，許光漢說自己很平常心，「比賽本來就是有輸有贏，自己有挑戰到想挑戰的東西最重要，而且至少柏宏有入圍」，當時他也有在第一時間就傳訊息恭喜，而好友王柏傑也將角逐影帝，他表示：「對欸，提醒了我這件事，但2個都是好朋友，好難選。」但私心希望片中「老公」林柏宏能得獎。

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