胡蘿蔔含有極高營養價值，是許多料理的超強綠葉，但買回家後該如何保存才正確？農糧署表示，可視使用頻率，以常溫、冷藏或冷凍方式保存，若要整根保存，可用保鮮膜或廚房紙巾包裹，以直立方式放置；若已分切，則建議汆燙後吸乾水分，再放入保鮮袋冷凍保存。並提醒，應避免與易產生乙烯氣體的蘋果、梨子及馬鈴薯共同存放，否則可能產生苦味。

農糧署於臉書專頁發文指出，國產胡蘿蔔以彰化芳苑、雲林四湖、台南將軍為主要產地，產期集中在每年12月～4月，5月之後，主要以冷藏方式保鮮供應。而胡蘿蔔除了常見的橙色短錐形，也有紅、黃、紫、白等顏色；外型分別有長筒、短筒、長圓錐及短圓錐等。當胡蘿蔔橘色愈深，代表胡蘿蔔素含量越豐富。

至於胡蘿蔔該如何正確保存？農糧署就不同的使用頻率，分別說明常溫、冷藏及冷凍3種方式的保存要領：

1、常溫保存：以白報紙或廚房紙巾，將胡蘿蔔逐根包裹，直立放置在陰涼處，可保存約5～7天。

2、冷藏保存：將胡蘿蔔洗淨後，吸乾水份並切除莖及芽點，接著整根以保鮮膜或廚房紙巾，包裹直立放置，可保存約1～2週。

3、冷凍保存：將胡蘿蔔切片或切塊後汆燙30秒，吸乾水分後，再放入冷凍保鮮袋冷凍，可保存約2～4個月。

另外，農糧署提醒，胡蘿蔔平時應避免與易產生乙烯氣體的食物共同存放，如蘋果、梨子、馬鈴薯等，以減少誘發不正常代謝，從而產生苦味的可能。