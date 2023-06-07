據《德國之聲》7日報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）當地時間6日在波茨坦（Potsdam）招待了來訪的法國總統馬克宏。報導稱，蕭茲的私人住宅就在波茨坦，他邀請馬克宏到波茨坦實際上可說是邀請對方到自己的家，可被解讀為對兩國間緊張關係的緩和。

《德國之聲》報導指出，蕭茲帶著馬克宏在波茨坦展開一次相當即興的散步，兩人還將散步時的照片發到網上。他們隨後在當地「Kochzimmer」餐廳共進晚餐，引來當地民眾聚集窗外一睹兩國領袖。報導稱，兩人的晚餐會持續了將近3個小時，兩國代表團也在場，但蕭茲和馬克宏單獨坐在其中一桌。分析人士認為，兩人可能談到了俄烏衝突，以及一些歐洲的問題，如歐盟委員會關於改革債務規則的建議，這是在德國和法國之間特別有爭議的話題。

報導指出，在蕭茲上台後，柏林和巴黎之間的關係緊張，蕭茲邀請馬克宏到波茨坦，實際上可說是邀請對方到自己的家，可被解讀為對兩國間緊張關係的緩和。去年，法德關係中出現不少摩擦。由於分歧過多，令去年秋季的德法聯合內閣會議甚至不得不推遲。

此外，報導提到，馬克宏計劃在7月初再訪德國。應德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）的邀請，馬克宏將在7月2日至4日進行為期3天的國是訪問，這將是法國總統23年來首次對德國進行國是訪問。德國總統辦公室和愛麗舍宮在5月初的一份聲明中說，「這一特殊事件標誌著兩國間數十年友誼翻開新篇章」。