新竹縣衛生局為推廣均衡及健康飲食觀念，統整13鄉鎮市的健康食材通路及店家，建置「新竹縣健康飲食地圖」，讓民眾聰明選、健康吃，為擴大宣導舉辦「健康採購抽好禮」活動，期鼓勵外食族選擇健康餐飲，營造健康飲食環境，落實健康飲食觀念。

縣長楊文科說，現今外食人口增多，民眾在外選擇多為高油、高鹽飲食，蔬菜也吃得不夠，不容易維持飲食均衡，民眾甚至不清楚哪裡可以買得到新鮮在地好食材及餐點，衛生局貼心製作地圖，方便選擇和採買，並請大家一起來健康採購抽禮！

衛生局長殷東成說，為提升民眾認知健康餐飲，該局積極輔導縣內店家提供健康餐飲，通過優良餐廳評核的店家，特別在官網建置「健康地圖-飲食」。

衛生局目前盤點出健康餐飲89家和健康食材通路15處，提供聯絡資訊外，也特別將符合健康餐飲的輔導品項資訊供民眾參考，鼓勵民眾選擇健康的品項。

衛生局從6月1日到8月31日舉辦「健康採購抽好禮」活動，民眾只要在地圖中的店家選購「健康元素」3個指定健康餐飲，或地圖中的「健康食材通路」購買三大類食物（含蔬菜、水果及未精製全榖雜糧類），檢附相關資料並上傳報名表即可參加抽獎。

活動結束後，衛生局9月20日將以電腦隨機抽出50位幸運得主，每人可獲得500元等值商品禮券，中獎名單公佈衛生局網站。詳細活動辦法及參與活動店家資訊可查詢衛生局官網。