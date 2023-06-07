再過2周就是端午節連續假期，交通部高速公路局研判，花東地區一向為國旅熱門地區，國道5號將湧現旅遊車流，造成尖峰時段回堵，假期前一晚南向可能塞到凌晨12時。

高公局指出，端午節連假期間國5將湧現往東部地區的旅遊車流，因此規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等管制措施，並建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。國5繼續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。

高公局分析，端午連假前一日國5可能從上午9時塞到晚間12時，假期前2天白天也會有許多車流，而假期第2天至第4天下午，換成北上車流較多，行車時間預估為平常的5至7倍。南向可改走台9線或106乙，北向則可改駛台9線。

西部國道部分，假期前2天南向車多，尤其首日是交通量最高的一天；第2天至第4天換成北向車多，依照過往經驗，連假結束前一天的北返收假車潮會達最高峰。