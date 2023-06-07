台北農產運銷公司將於6月下旬改選，北市議員簡舒培指出，報派人選中楊鎮浯無專業背景、吳芳銘有酒駕前科、陳志揚涉違法等，這些人都不該被列為官派董事名單，台北市長蔣萬安表示，人選還未決定，程序上會尊重遴選委員會決議，上述狀況都會去了解。

北農6月26日將開股東常會，再選出董事長等人選，簡舒培指出，過往董事長及總經理人選會由中央及地方協調，能保護產地農民的權利，也保護雙北消費者的權益，而6月9日要推薦官派董事名單，北市卻還未開會討論，蔣市府動作是否慢半拍。

簡舒培接著說，有報導稱楊鎮浯將接董事長，吳芳銘、陳志揚則為總經理人選，但楊鎮浯之前擔任金門縣長，未有北市農產運銷專業背景，也曾被告圖利、背信，吳芳銘則有酒駕前科，陳志揚則是曾違反公務人員服務法，遭到監察院彈劾，不該把這些人列為人選。

簡舒培也說，北農民股董事楊燿福傳因是蔣萬安選舉時的後援會幹部，也被列在官派董事名單內，但他曾偽照文書，且因違法交易被判刑，「難道因他是蔣灣安幹部就可雞犬升天？」，有此類行為的人並不適合擔任官派董事，她最後也建議，有上述前科的人，都不該在官派董事名單內。

對此，蔣萬安表示，人事目前都未出爐，確定後一定會公布，而上述提到的狀況，都會列入考量人選的因素，程序上也會尊重遴選委員會決議，將給專業判斷，用人會適才適所。