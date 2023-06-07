一名網友表示，在好市多賣場看到山竹，一盒500公克售價359元，每盒大約是4至5顆，讓他直呼「厲害的來了！」他把商品資訊PO上網，讓網友們超驚喜說「是小時候的最愛」，也有人第一時間衝到賣場搶買4盒，說因為家裡有5個成員怕不夠吃，加上新鮮就多買幾盒。

原PO今（7）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在賣場看到從泰國空運來台的山竹，勾起他兒時滿滿的回憶，他說「厲害的來了！這個應該很多小朋友沒吃過吧！」

從原PO分享的售價資訊來看，一盒山竹重量是500公克，售價為359元，每盒大約是4至5顆。貼文讓網友暴動，「小時候的最愛」、「哇噻！衝了啊」、「好珍貴的水果」、「吼…這價格」、「也太貴了吧」、「我！要！買」、「好久沒吃了，看到新鮮就先拿4盒，我家5人怕不夠吃」、「吃爆」、「我只記得吃山竹的時候，汁流到衣服上就完蛋」。

不過山竹似乎不是每間門市都有，有會員表示在新竹店沒有看到山竹；另也有人分享，家樂福賣場也有販售，價格與好市多相比較親民，一盒4顆售價249元，大讚「非常好吃」。