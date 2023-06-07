Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! 📈



The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ — Eurosport (@eurosport) June 6, 2023

白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在法網女單8強，以兩個6比4擊退烏克蘭好手史維托琳娜（Elina Svitolina），拿下4強門票，不過關於烏俄戰爭的議題總是圍繞在她身上，莎芭蓮卡賽後記者會再度澄清，自己是屬於反戰的一方，且不支持魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的行為。

闖進女單8強的選手已經沒有法國球員，不過史維托琳娜來自正為戰爭所苦的烏克蘭，也是法國好手蒙菲爾斯（Gael Monfils）的妻子，無論是場內或是場外，莎芭蓮卡皆飽受極大壓力。首盤兩人互不相讓，直到局數4比4時，莎芭蓮卡率先破發，接著成功保住發球局，以6比4搶下聽牌。

來到次盤，由史維托琳娜先破發，取得局數2比0領先，甚至在第3局取得1次局點，但史維托琳娜不僅無緣保下發球局，還遭莎芭蓮卡連下4局逆轉，最終再以6比4讓出，史維托琳娜止步8強，賽後正如外界預料，當莎芭蓮卡來到往前想與史維托琳娜握手，卻遭對方無視，此時噓聲也轉往了史維托琳娜身上。

女單首輪莎芭蓮卡打敗同樣為烏克蘭好手的柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），後者也拒絕和她握手，當時媒體不斷針對烏俄戰爭的議題發問，讓莎芭蓮卡感到厭煩，自第二輪後再也沒有接受媒體採訪，不過今天賽後她選擇出面，再度重申自己的反戰立場，更進一步批評了白俄羅斯現任總統魯卡申柯，「我曾和他（魯卡申柯）合影留念，但那時候白俄羅斯並沒有發生任何不好的事，我再說一次，我不支持戰爭，不希望我的國家捲入衝突。」

莎芭蓮卡表示自己不想和政治扯上關係，只想專注在比賽當中，「我只是一位25歲的網球運動員，如果我想成為政治人物，那我就不會出現在這裡，我現在就只是一個網球選手。」儘管賽後相當難堪，莎芭蓮卡仍保持風度稱讚對手史維托琳娜，「我一如既往在網前等待，那是本能行為，我也覺得她不應該受到那麼多的噓聲，我很欽佩她能在生完小孩後，再度創造一個偉大故事。」