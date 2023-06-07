受到編劇簡莉穎等人指控性騷擾的作家貝嶺，在相隔數日後再次回應，表示自己找到了15年前的許多往來電子書信，強調「我們的關係裡面就是感情」。書信內容他表示還未想公開作為證明，「一來是牽涉個資，二來我還沒想好，這個東西是毀滅性的。」

貝嶺表示被指控性騷後，這幾日自己「只能說我是在哀悼，我不能相信怎麼會這樣」他表示自己再次說明是在捍衛感情，「這個感情從來不可能這麼不堪，如果人類變成這樣，他毀掉的是me too運動或者說性平運動中最珍貴的價值，因為所有的東西不能建立在撒謊的基礎。」

貝嶺受訪時表示，過去與簡莉穎的書信往返內容還未打算公開，僅以口述方式念了部份內容，他以2008年2月的一次書信互動指出，當時簡莉穎信中談了去看芭蕾舞劇，而後與朋友喝了點酒，回到學校發燒了，人感到虛。

「喉嚨極痛呼吸不順，裹著被子發呆。你好嗎？房子找得如何？國際書展如何？得空見個面吧，待我好點。」而貝嶺的回信表示「你得病了嗎？我今天可以去看你，立刻去，告訴我你的地址。親愛的，我學過按摩，可以幫你袪寒」。

貝嶺另又以2007年12月5日簡莉穎的來信內容：「親愛的貝嶺，或許見面之後你拿我當孩子看，我很孩子氣的！你說你從未有過世俗一生的家，我卻因同感而心中震動了一下，祝好，擁抱你。」強調「信是最真實的，記憶是不可靠的」。

貝嶺強調15年前與簡莉穎的交流是美好的感情，「不能褻瀆」！而另一位指控者是2012年相識，且因為參加國際太平洋詩歌節沒有安排她住宿，自己才邀請她睡自己房間的另一張床，並表示「也許我們這一代人都必須學習一生的功課就是怎樣學會跟女生在一起的時候，讓女生沒有不自在不舒服」，但若說自己的行為在今日看來是性騷擾，那麼「在今天這個性平時代，也許我們要努力的是去做一個聖徒」。