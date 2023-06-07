台南新營今（7）早發生3機車相撞，騎士遭滑行數公尺事件，一名騎士在路口準備迴轉時，遭一輛急駛的機車撞上，2人又波及在旁的另1輛機車，釀3車撞成一團後，還衝線電線桿遭重擊，驚悚監視器畫面曝光，畫面中2人疑似倒地昏迷，但事後確認3人均無生命危險，警方酒測也無酒駕。

記者爆料網曝光事發畫面，只見一名騎士準備在閃黃燈的路口迴轉，不料對向一輛疾駛機車也剛好通過路口，2車相撞後又波及另一輛旁邊的機車，3車全部倒地，騎士被拖行了數公尺，其中一輛車甚至一度大力撞向電線桿，畫面中有2人倒地昏迷，車體零件散落在地面，相當驚險。

事發在今（7）早8點左右，台南新營區太子路段發生3輛機車連環撞事故！當時，一名騎士來到閃燈號誌路口準備左轉，遭一名直行騎士撞上，兩人連人帶車噴飛，車輛彈向前方，波及另一名騎士，導致3人重摔在地，一路滑行數公尺遠。

警方表示，接獲報案後立即到場協助機車騎士送醫救治，3方駕駛人經酒測均無飲酒情形，相關肇責目前釐清中。本分局呼籲駕駛人行經閃光號誌路口時，應遵守停讓規定、减速慢行，注意行車安全。