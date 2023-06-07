民進黨立委蔡培慧6日晚間接獲2名受害者陳請，隨即邀請人本教育基金會來協助被害者，盼教育單位重視對未成年少女性騷擾的案件，並對有此行為的教師予以停職，讓他們負起法律責任，要求即刻停職該校長職務，調查事情真相，她會協助相關事件被害人將涉案校長繩之以法。

蔡培慧接獲受害者陳請，其中一名38歲的受害者表示，在她國小6年級時，曾被狼師性騷擾，事後發現還有很多受害者，所以才決定一起站出來，她說，當時參加課後家教班補習，沒想到卻遭到狼師性騷擾。

受害者指出，補習班有6位同學都是老師接送，有天老師趁所有學生都下車僅剩她1人，開始撫摸我的大腿，車速很慢，但是當她試圖要跳車時他又開很快，後來她找到空隙拉起門把跑下車，奔跑回家哭訴。

受害者表示，父母親隨即打電話給老師，老師進到她家後，隨即跪下開始賞自己巴掌，校長也來到家中，最後，校長希望父母給老師機會，讓他改過自新，不然就斷送了一位優秀年輕老師的前程了。

而此名受害者將過程在社群網站揭露後，卻有越來越多人出面指控，該名男老師現在已是該鎮某國小校長，另一名35歲的受害者指出，當時她才3年級，有次老師到家中幫她和妹妹補習，老師趁妹妹出去裝水時強吻她，把舌頭伸進她的嘴巴，當時她很害怕，希望有更多受害者站出來，讓他付出代價。

南投縣議員沈夙崢表示，昨天與南投縣政府教育處關切此案件，督學表示104年、110年均有收到關於劉姓校長的性平報案紀錄，但並未有效解決，要求南投縣政府教育處公平、公正，重視孩童權益積極處理，切勿再一次忽視受害者的發生與陳情。

人本教育基金會主祕陳志遠表示，校園性騷案件會牽涉到時空背景與未成年被害人的心理素質、家人環境因素等，也許在案發的當下未成年人的意識無法做出對自己最佳的解決方式，因而多年後會再度被提起，要求國教署應從體制內去重訂『擴大調查』的機制，積極關切有可能遇害的女學生，並提供受害者最佳的傾訴管道。

國教署學安組副組長詹雅惠表示，對於未成年人的校園性騷擾案件，教育部絕對是零容忍的原則，國教署要求該校長的主管機關南投縣政府，立刻啟動性平會來調查，並成立單一的受理窗口，盡可能地找出被者，提供法律協助與心理輔導。此外，更要求縣政府對於涉案師長的職務做出妥適的處理。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。