軍方一箱空殼彈竟掉落路口！陸軍第8軍團所轄步兵117旅乙輛1.75噸小貨車，昨日行經三民區九如一路與澄清路口時，不慎掉落5.56公厘步槍彈空殼乙箱，被民眾發現通報警方，陸軍第8軍團表示，單位獲報後即擇派幹部前往，清點數量無誤，已領回入庫妥存。

陸軍第八軍團發言人王俊傑少將表示，陸軍第8軍團鳳山黃埔營區步兵117旅一輛小貨車，昨天由1名軍官車長駕駛載送步槍彈空殼要運回左營彈藥庫駐地，結果車輛行經三民區九如一路與澄清路口時，不慎掉落5.56公厘步槍彈空殼1箱，1117發空殼彈散落地面，當時2名隨車士兵發現後有通知車長，但車長並未做停下車立即處置，處理不當，很感謝民眾發現報警通知。

王俊傑表示，這些步槍彈空殼是平日射擊訓練使用，由於累積一定量及一定期程，告段落就將步槍空殼載回左營彈藥庫放置，昨天上午11時候將5萬多發空殼彈放置在大約50箱的彈藥箱內，由鳳山黃埔營區要送回左營彈藥庫放置。

他表示，發生槍彈空殼掉落地面，代表沒有包裝好，將全面檢討作業流程，調查是哪個環節疏失，及車長為何沒有按照作業流程，於第一時間停下車來，將列為調查重點。

王俊傑說，發生這件不應該發生之事，除涉案1名軍官車長、駕駛及2名隨車士官都要進行調查，專案小組在調查釐清後，會依照情節輕重給予嚴懲，情節嚴重可能記過大，軍中及車長對此事也深感自責。