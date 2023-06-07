台積電董事長劉德音昨在股東會上表示，政府認為電是夠的，「我們只能相信」。國民黨發言人林家興感嘆，台積電貴為台灣的「護國神山」，對民進黨的能源政策竟也如此無奈，就連台灣美國商會對民進黨錯誤的能源政策都明確表達憂慮，導致外資「看衰台灣」，民進黨主席賴清德到現在對能源政策立場反覆、說不清楚，有如詐騙集團，民進黨更儼然成為台積電與國內企業發展、外資卻步的最大絆腳石。

林家興認為，「國民黨協助創立台積電，民進黨害台積電沒電」！如今只有侯友宜總統參選人提出「調整能源配比」的務實能源解方，能繼續保護國神山的發展。

國民黨副發言人呂謦煒指出，實際上早在2022年，劉德音就呼籲政府「要關心5年後電夠不夠用」，甚至也公開提過「容易跳電確實是現在看到的現象」。民進黨執政無法保證供電穩定，給護國神山扯後腿，反觀國民黨執政時期對台積電的創立給予積極的扶持與協助，可謂高下立判。

呂謦煒表示，不只是台積電語帶無奈，就連台灣其他企業也備受缺電問題困擾。八大工商團體於今年2月向蔡英文總統拜年時，就當面呼籲政府積極檢討能源政策，將核能列入能源選項，避免台灣陷入限電乃至缺電危機。

呂謦煒引述資料表示，就連外商都重視台灣的能源是否能穩定且充分供應。根據台灣美國商會《2023年商業景氣調查》報告，有74％的美商會員關切認為電力是否能穩定供應是台灣最令人擔憂的能源問題，也有67％的受訪者擔心綠色能源供應是否足以應付業者需求，並有42％受訪者期望政府將「充足的能源」列為未來一至三年的首要任務。

呂謦煒說，在其《2022台灣白皮書》中，更直指「供電穩定已是必須馬上處理的問題」。可見民進黨政府讓台灣缺電、跳電危機頻傳，已成為外商在台投資和國內廠商持續發展的最大隱憂，這完全是民進黨錯誤能源政策的後遺症。

呂謦煒強調，民進黨的「2025 非核家園」明擺著已經破產，執政6年就讓全台5度大停電，讓台灣淪為第三世界，結果民進黨主席賴清德卻一下子說停機的核能機組可緊急使用，一下子又說「非核家園」立場不變，將能源政策當作兒戲，令外界霧裡看花。

呂謦煒認為，反觀國民黨執政期間，努力維持穩定供電，國民黨總統候選人侯友宜更明確表示「會把核安做好，核廢料妥善處理，核能就是我的選項」，提出具體可行的能源方案。呼籲民進黨，為了台灣整體的發展，為了台灣人民的幸福，應更積極檢討錯誤的能源政策，不要再膜拜「非核」神主牌。