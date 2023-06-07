愛爾達今年3月在WBC世界棒球經典賽的加持之下，收視率表現創下自2021年來的最高成績，同時，挹注單月營收達1.53億元，累計前5月營收4.15億元，年增62.11％。主要受惠於收視率分潤大幅增加、OTT收費會員數的穩定增長，此兩大主業營業項目營收，已在上半年充分展現獲利動能。

展望今年下半年，愛爾達陸續轉播7/28成都世大運與9/23杭州亞運的舉辦，此外，例行性賽事，如：天天4場美國職棒直播，搭配獨家轉播賽事如BWF羽球賽、WTT桌球賽、英超/歐冠足球賽等，結合深度與廣度，可望衝出收視熱度、訂閱數也將持續往上攀升，讓愛爾達對今年的營運狀況非常樂觀。

此外，NCC國家通訊委員會近日審查通過愛爾達5個新設頻道申請。包括今年9月亞運期間臨時性頻道愛爾達亞運1～3台、4K內容為主的INULTRA體育休閒頻道，以及主打國內基層運動賽事轉播的愛爾達體育4台，申設程序皆已順利過關，也讓愛爾達電視網的家族頻道成員，將達到15個，內容橫跨體育、影劇、綜合、音樂、休閒與寵物，預計今年9月下旬全新開台的數位內容頻道業務，將帶動愛爾達營收一波動能。