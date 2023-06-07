國民黨中常會今通過第11屆立法委員選舉第8梯次建議輔選方式暨名單案。（張薷攝）

國民黨中常會今通過第11屆立法委員選舉第8梯次建議輔選方式暨名單案，包括經民調結果提名桃園市第5選區呂玉玲、高雄市第6選區陳美雅，徵召屏東縣第1選區黃明賢、台東縣選區黃建賓、澎湖縣選區吳政杰等5位參選。

在中常會通過提名案後，5位被提名人都到場參加造勢，國民黨主席朱立倫與國民黨總統參選人侯友宜、台東縣長饒慶鈴、國民黨副主席夏立言、連勝文等人一同為5位立委參選人加油鼓勵，高呼「國民黨加油、團結、勝利」等口號，展現全黨團結求勝的氣勢，也向人民鞠躬懇託，盼能取得民眾信任，為人民拚好日子。