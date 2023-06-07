新竹縣客家武獅文化協會將於6月24日帶來客家武獅表演。（新竹縣客家武獅文化協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

25日則由世界獅王大賽常勝軍「台灣基隆長興呂師父龍獅團」壓軸登場。（基隆長興呂師父龍獅團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

只要回答問題即可獲得展覽限定好禮。（宜蘭傳藝園區提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國立傳統藝術中心宜蘭園區「傳藝獅輩秀」於6月登場，由北港老塗獅白鶴獅陣、新竹縣客家武獅文化協會以及台灣基隆長興呂師父龍獅團帶來精彩的舞獅演出。3場演出總人數近百人，從4歲小朋友到80歲的高齡長輩都會上陣演出，國立傳統藝術中心宜蘭園區邀大家「看弄獅，逗鬧熱」。

國立傳統藝術中心宜蘭園區去年11月底展出「數位香陣・聖獸除瘟：台灣陣頭中的獅與虎」，以多元的展示內容、嶄新的手法呈現台灣獅陣與虎爺文化；展覽中的舞獅實景裝置及結合除瘟故事動畫與精采獅藝演出的沉浸式劇場，大獲好評。

因此，特地邀請參展的三團獅陣團體，北港老塗獅白鶴獅陣、新竹縣客家武獅文化協會及基隆長興呂師父龍獅團，分別於11日、24日及25日在園區展示館前逗陣廣場處演出，為下午1時30分開始，每場約20至30分，讓民眾能親身體會台灣最具在地特色的傳統藝術獅陣文化。

首場11日將由雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會帶來「北港老塗獅白鶴獅陣」50人龐大演出陣容，以獅鬼、白鶴、獅陣進行套路搭配，尤其最具特色的金黃色獅子；迄今已傳承到第四代，成員年齡介於2至60歲。

24日由新竹縣客家武獅文化協會帶來客家武獅表演，其特色是開口方嘴，頭頂八卦及七星，是少數可以開廟門避邪迎福的青獅。此次由80歲的團長張建銨帶領25人的團隊進行演出；融合武術與舞獅表演，動作多元包含，跳躍、抓蝨、抓耳、抓鬚、咬腳、提腿、旋腿、舔毛、打瞌睡、睡覺、翻滾等細膩生動。

25日則由世界獅王大賽常勝軍「台灣基隆長興呂師父龍獅團」壓軸登場，師父呂美吉繼承父親南少林白鶴拳衣缽，團員能從容展現高難度的舞獅技巧，體能炫技與獅藝動感兼具。此次演出以醒獅演藝的傳承為主，人數約15至20人，大、小獅的眾獅群舞及五戰鼓的澎湃鼓聲，將帶來震撼演出。

演出當日準備現場問答活動，只要回答問題即可獲得展覽限定好禮，答案都在演出及展覽中，更多展覽及活動訊息可至傳藝中心官網查看http://www.ncfta.gov.tw/ 。