台積電董事長劉德音昨（6）日在股東常會上表示，政府認為電夠用，「我們也只能相信」，引起外界熱議。對此，粉專「政客爽」砲轟，這代表蔡政府「無能又擺爛」，根本對台灣眼前的危機視而不見，網友也感嘆，台積電這麼重要的世界級企業，卻被一個無能的政府牽制。

對於台灣之後是否會缺電，劉德音稱，政府認為電是夠的，我們只能相信，但同時會盡力幫政府完成承諾。他並強調，在俄烏戰爭、新冠肺炎疫情後，政府應檢視如何讓綠電產業發展得更快，當前要讓廠商在台灣投資綠電工程，需提出新方法去調整，才能與全世界競爭。

「政客爽」今在臉書發文指出，台積電股東會其實揭露了很多訊息，包括台灣達不到國際要求的碳中和標準，會影響國際競爭力；在俄烏戰爭爆發之後，發展綠電的速度比其他國家慢，政府的政策有問題等。「政客爽」直言，這代表蔡政府不只無能，還在擺爛，根本對台灣眼前的危機視而不見，而最後的苦果，就是由全台灣人民承擔。

許多網友也在「政客爽」的貼文留言，他們的意見包括「蔡英文說了，2024年後沒我的事了」、「一直在燒燃煤，要怎麼減碳」、「只要愛夠，電就會夠」、「好無奈啊！一個這麼重要的世界級企業，卻被一個無能的政府牽制」。