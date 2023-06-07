新光金周五（9日）改選在即，新光金的第三大外資股東挪威政府主權基金原已投票給公司派，卻傳出因挪威政府主權基金投公司派17席，大於應選的15 席，將被外資機構視為無效票。換言之，在挪威政府主權基金被視為無效票後，公司派面臨的情況恐更劣勢。

據了解，依照新光金董事選舉程序辦法規定，被選舉人數超過應選名額，選舉票無效。然而，挪威政府主權基金日前在網站上公告投票支持公司派董事人選，卻投了17人，大於應選的15席，因此1％多的投票將視為無效。

另一關鍵是，這次外資的票數，並不是以兩方候選人全部權數加總來比較。因外資大部分都參照ISS的報告，只投了3席獨董，因此就權數計算來看，才會只有9％的外資表態，其實大部分都只選了獨董。

而公司派的外資票多分散於全部15席席次，改革派的外資票則多集中在獨立董事候選人2席，因此獨董部分，改革派的2席與公司派的1席，相對有穩定的當選基礎，剩下的就是配票。以有效票來說，改革派暫持相對優勢。

目前外資約佔新光金股權近19％，公司派得到6.53％的外資票。然而，過往ISS報告，即使未支持公司派的普通董事提名，仍會支持公司派的董事長、總經理，這次沒有支持總經理吳欣儒，造成公司派原本應有一般董事的12權累積票全都變成棄權。因多數外資機構主要仍參考ISS來投，所以造成這次一般董事12權數沒有投票。

「改革派」回應表示，這次一般董事12權數沒有投票，也代表外資對新光公司派的經營與重大罰款無法給予肯定。新光金股東大會董事改選在即，無論是外資或是散戶的支持，改革派表示感謝與尊重，期待股東大會結果能持續以制定的策略和方向堅持改革。

「改革派」同時呼籲外界，勿再以似是而非的言論來誤導。此次引用的外資機構 Insightia，實際上並未發布關於對新光金經營權投票的評論，為此 Insightia 已正式發函，駁斥相關報導有所誤導。